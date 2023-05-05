بعد التتويج بالسوبر .. موعد مباراة الأهلي القادمة

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي

يلعب النادي الأهلي مباراة في الدوري المحلي أمام فريق حرس الحدود يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو .

وبعدها يلعب النادي الأهلي مباراته في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم الجمعة الموافق 12 مايو علي استاد رادس .