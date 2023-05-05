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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال عبدالحميد: عملت سائقا عند صلاح جاهين لهذا السبب

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد

أكد المخرج الكبير جمال عبدالحميد أنه تعلم الكثير من المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، لأنه كان يهتم بكل التفاصيل وتعلمت من خلاله كيفية صناعة الأفلام.
 

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وقال عبدالحميد خلال حلقة من برنامج بالخط العريض، الذي يذاع على شاشة قناة الحياة، من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: بدأت حياتي "مونتير" في ستوديو الأهرام ووفر لي أبي فرصة الذهاب إلى الاستوديو منذ الطفولة، والمونتاج علمني كيفية قراءة النص عندما احترفت الإخراج.

 

وأضاف عبدالحميد: عملت عند صلاح جاهين سائق حتى أتعلم منه، لأنه كان متعدد المواهب، وعلاقتي بدأت به عندما كنا نجلس عنده مجموعة من الأصدقاء، وقت إنتاج مسلسل هو وهي، وكان يحب الفنان أحمد زكي بشكل طاغي، وبدأت علاقتي من وقتها بنجوم العمل، وتعلمت من جاهين أيضا كيف تقدم عملا كبيرا.

 

وتابع: كنت أرى أحمد زكي أهم ممثل في تاريخ مصر، وكانت سعاد حسني تقول لي لازم نعمل فوازير معا، قبل أن أقدم الفوازير بعد ذلك، مؤكدا أن مصر مليئة بالمواهب، مشيرا إلى أن التجربة الحياتية للأشخاص مهمة جدا في تكوين الشخصية.

 

بداية حياته

 

وقال عبدالحميد: عملت في بداية حياتي في الدعاية والإعلان والإعلانات وكانوا يختاروني أهم مخرج منوعات، وفي هذا الوقت كان الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة صديقي، وكان يعلمني معنى السيناريو والحوار وعشقت فكرة الإخراج الدرامي بسبب حديثه الدائم عن ذلك، وأعطاني سهرة تليفزيونية بعنوان تحت الملاحظة من بطولة هالة صدقي ونبيل الحلفاوي وفاروق الفيشاوي وسمية الخشاب، وبالفعل نجحت السهرة نجاحا كبيرا، ووجدت نور الشريف يكلمني تليفونيا، ويشيد بالسهرة، ويقول لي لابد أن نعمل معا.

 

 

جدير بالذكر أن البرنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة.

جمال عبدالحميد صناعة الأفلام الخط العريض إيمان أبوطالب أحمد زكي

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