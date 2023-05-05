المخرج سامح عبد العزيز: "الورق" أساس نجاح أي عمل فني

قال المخرج سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل جميلة، أن أساس نجاح أي عمل فني هو "الورق"، مشيرا إلى أن السيناريست أيمن سلامة كتب نصا ممتاز لا يخلق الملل لدى المشاهد والصانع أيضًا.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، "ورق أيمن سلامة بيوصلني لحالة جميلة وأنا في العمل، وكنت شغال وأنا جوايا الموضوع وحابب إيقاعه جدا"، لافتا إلى أن الكاتب أيمن سلامة له طريقة خاصة في الكتابة.



وأكد سامح عبد العزيز، أن مصر تمتلك فنانين كبار جدا، ولديها كُتاب عظام، ولذلك نحتاج إنتاج أكبر عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية للجمهور المصري