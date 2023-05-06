.حبس رجلين وسيدة لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس شخصين وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس "معبئة ومعدة للبيع" - عدد ٢٠٠ قرص من عقار "الباركينول" المخدر - مبلغ مالى– عدد من الأدوات المستخدمة فى تعبئة المواد المخدرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين وإحدى السيدات - لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس "معبئة ومعدة للبيع" - عدد ٢٠٠ قرص من عقار "الباركينول" المخدر - مبلغ مالى– عدد من الأدوات المستخدمة فى تعبئة المواد المخدرة ).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى .