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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات المسح الميداني لبحث معدلات انتشار البلهارسيا والفاشيولا فى أجا بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وفي اطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا والفاشيولا بحلول  2024 وتحت اشراف وتوجيهات الدكتورة اماني الحبشي مدير الادارة المركزية للامراض المتوطنة بالوزارة وتعليمات الدكتورة عفاف محمد ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  استمرار اعمال الدراسة البحثية وفعاليات المسح الميداني  لفحص نسبه 10 ٪ من سكان قرى (منيه سمنود، سنجيد، ميت مسعود) التابعين للادارة الصحية بمدينه أجا  .

  و تهدف الدراسة إلى كشف ومعرفة معدلات الاصابه بالبلهارسيا والفاشيولا وعلاج الحالات المصابه منها علاوة على  فحص المجاري المائية وعلاج المصاب منها في تلك القرى بإشراف مباشر من الوزارة وفرق المديرية.

فيما كشفت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي ان فعاليات المسح الميداني بدأت أول مايو الجاري وتستمر حتى يوم 20 مايو حيث يستهدف المسح  حوالي 5300 مواطن من سكان القرى المذكورة.

وأشارت " عبد الغنى " الى انه يتم فحص عينات  البراز  للمواطنين  وعلاج الحالات المصابة بالمجان فضلاً عن متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

من جانبها اوضحت الدكتورة سحر على مدير الادارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة ان المسح والفحص يتم من خلال فرق طبية مدربة 
ولفتت أن ادارة مكافحة القواقع  تقوم بعمل فحص للمجارى المائية بتلك القرى للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وعلاج المصاب منها بالسركاريا مما يساهم في تحقيق اهداف الدراسة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين.

جدير بالذكر أن الإدارة قامت بتنظيم حملات دعائية وندوات توعوية للإعلان عن مبادرة المسح الميداني في جميع أنحاء القرى المذكورة

ادارة مكافحة الإدارة المركزية العلاقات العام الطفيليات المعوية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وزارة الصح

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