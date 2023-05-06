حبس 3 أشخاص لإتجارهم في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة المطرية الجزئية،، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام بقصد الإتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – مبلغ مالى) .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.