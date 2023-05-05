نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، بطولة السوبر المصري، للمرة الـ13 في تاريخه؛ بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد.

وكتب شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه على “فيس بوك”: «لو مالك بيراميدز استثمر الفلوس دي على الإسماعيلي؛ لا يجرؤ أحد على المنافسة».

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي؛ لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول، هدف الفوز للنادي الأهلي، عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي.