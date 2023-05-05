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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: التحضير الجيد كلمة السر في الفوز باللقب .. وبطولة إفريقيا ‏هدفنا القادم

صدى البلد

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق توج بلقب ‏السوبر المصري بعد التحضير الجيد لمباراة بيراميدز من الجهاز الفني واللاعبين والحضور ‏الجماهيري القوي في مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏

وأضاف قمصان: «جماهير الأهلي دائمًا ما تكون مساندة للفريق في أي مكان يتواجد به، وقدر ‏الأهلي اللعب على كل البطولات التي يشارك بها، وجميع اللاعبين يقدرون هذا الأمر جيدًا ‏ويعلمون كم التحديات التي تواجههم ودائمًا ما يكونون عن حسن الظن بهم».‏

وواصل المدرب العام حديثه: «البداية جيدة خلال الموسم الحالي، حيث توج الفريق ببطولة كأس ‏مصر عن الموسم الماضي ثم كأس السوبر المصري، وأمامنا تحديات جديدة ورغبة قوية في ‏استكمال مشوارنا القوي للتتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري». ‏

وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بالاحتفال اليوم بعد ‏التتويج بلقب كأس السوبر، ثم التركيز في دوري أبطال إفريقيا والذي يعد التحدي القادم ‏للفريق.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن أي بطولة يشارك بها الأهلي تعتبر التحدي ‏بالنسبة إلى الجهاز الفني واللاعبين، وأن الجميع يعلم تمامًا أن جماهير النادي دائمًا ما تكون ‏متعطشة للفوز بكل البطولات وأنهم يسعون بكل قوة لإسعادهم.‏

سامي قمصان لمباراة بيراميدز السوبر المصري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير الأهلي

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