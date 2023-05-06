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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاصمت الشوارع.. دويتو بين أصالة ورامي صبري

صدى البلد

طلبت أصالة من المطرب رامي صبري ان يصعد الي المسرح ويقدم معها دويتو وغنوا خاصمت الشوارع.

وأعلنت أصالة أنها ستتبرع  بأرجها للمؤسسات الخيرية  ورعاية السوريين لمصر.

افتتحت الفنانة اصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقالت:" انا اولادي يشجعوا الفريق المصري، وارحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري  ولا يمكن لبني ادم ان ينكر فضل مصر.

تعاقدت اصاله مع منصة tik tok الشهيرة على ان يكون حفلها المقرر غدا مباشر علي المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وامام نجمتهم المفضلة  وبهذا ستكون اصالة اول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر علي منصة تيك توك باستخدام احدث التقنيات.

وكان قد شارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا.. في مصر ٥/٥ وأنا أول الحاضرين”.

القاهر الفنانة اصالة الفنان رامي صبري مصر والوطن العربي

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