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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

أرشيفية
أرشيفية

أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف الشهر الماضي وظائف بأكثر مما كان متوقعًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عقود عدة، ما يسلط الضوء على المرونة التي يتمتع بها سوق العمل، رغم التقلبات الاقتصادية.

وقال التقرير الذي أبرزته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن  الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 253 ألف وظيفة، بعد تعديلها بالخفض بمقدار 165 ألفًا مقدمًا في مارس، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 3.4%، فيما زادت مكاسب الأجور الشهرية بأسرع معدل لها منذ يوليو.

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كان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته “بلومبرج” قد أشار إلى زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 185 ألف وظيفة.

نمو الوظائف في أبريل، جاء على نطاق واسع، حيث شمل قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتجارية، وكذلك الترفيه والضيافة. لكن مع ذلك، جرى تعديل كشوف الرواتب في الشهرين السابقين بالخفض، بمقدار 149 ألف وظيفة.

ووفقًا لـ"بلومبرج"، تؤكد الأرقام التي صدرت أمس، على مرونة الطلب على العمالة، رغم المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وتشديد شروط الائتمان، والتي من المتوقع أن تنعكس سلبًا على الاقتصاد. ورغم أن شركات عديدة جمّدت مؤقتًا عمليات التوظيف أو تسريح الموظفين، فإن شركات أخرى ما زالت ترفع الأجور، في محاولة منها لملء العديد من الوظائف الشاغرة.

مع صدور هذه البيانات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، كما ارتفع الدولار، فيما بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة مساء الجمعة على انخفاض.

 

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