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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبناؤنا في الخارج| تلاميذ الرابع والخامس والسادس الابتدائي يمتحنون العربي إلكترونيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 لصفوف الرابع والخامس و السادس الابتدائية وفقا للجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم

حيث يؤدي اليوم تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  في مادة اللغة العربية 

ويؤدي الطلاب امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  ، إلكترونياً ، على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 من خارج جمهورية مصر العربية فقط

ويدخل الطلاب على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 من خلال الضغط على الرابط رابط امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  التالي : https://exam.abroad.moe.gov.eg/ 

وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دليل الاستخدام الخاص بتأدية امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/ 

وتبدأ  امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 بداية من اليوم السبت  من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً

بينما تبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  للطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

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