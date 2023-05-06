مطار القاهرة.. ضبط راكبين بحوزتهما حشيش وشرائط مخدرة وبندقية وسلاح أبيض

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وراكب أجنبي من اصل مصري بحوزته بندقيه وسلاح ابيض ونظارتي ميدان.

الحالة الاولي كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٥٠ قرص ترامادول المخدر و قطعة صغيرة من مخدر الحشيش اسفل فرش حذاء داخل حقيبة الراكب، تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد الواحد و محمود علي عباس مأمورا الجمرك و حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد القادر السيد إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط بندقيه ضغط هواء و خنجر ذو نصل معدني محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار كما تم ضبط نظارتي ميدان يلزم لدخولهم البلاد تصريح من الامن العام.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، كما أمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.