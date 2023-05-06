مارادونا يُرافق نادي نابولي الإيطالي في تتويجه|شاهد

رافق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا فريقه السابق خلال رحلة ضمان نادي نابولي لقب الدوري الإيطالي، حيث كانت صوره حاضرة في كل مكان. وظهر ذلك من خلال فيديو عرضته فضائية يورونيوز.



وأكد مدرّب النادي لوتشانو سباليتي بعد قيادته الفريق الجنوبي إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 33 سنة، أن ماردونا رافق النادي.

ويُعدّ مارادونا الذي توفي عام 2020 عن عمر ناهز 60 عاماً، أعظم لاعب في تاريخ اللعبة من قبل كثيرين، وقد عاش أفضل أيام مسيرته في نابولي حيث قاده إلى لقبي الدوري في 1987 و1990 وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.

