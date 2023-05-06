صديق مصطفى درويش يؤدي مناسك العمرة على روحه

حرص الفنان عصام الوريث، على أداء مناسك العمرة على روح الفنان مصطفى درويش، الذي وافته المنية، في الأول من مايو الجاري.

ونشر عصام الوريث، صورة له بملابس الإحرام، وعلق: « لبيك اللهم عمره لصديقي مصطفي درويش .. نسالكم الدعاء والفاتحة.. اللهم سخر لنا من يتذكرنا ويدعو لنا ونحن ف دار الحق اللهم امين .. لبيك اللهم لليك لبيك لا شريك لك اللهم نويت العمرة فيسر لي عمرتي إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستي».

منشور عصام الوريث

وفاة مصطفى درويش

في 1 مايو الجاري، أعلن هاني درويش وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني درويش “البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

شهدت اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش دخوله قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تعرض الفنان مصطفى درويش منذ فترة لازمة صحية بعد خطوبته حيث كانت هذة المرة هي الأخيرة التي دخل فيها المستشفى.

وتعرض مصطفي درويش لازمة صحية بعد خطوبته في يونيو الماضي، دخل على إثرها الي المستشفى.

وانهارت خطيبة الفنان مصطفى درويش من البكاء الشديد أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل الذى وافته المنية بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نتيجة سكتة قلبية.