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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهرت بالبكاء.. راندا البحيري تعلق على إصابة لاعب الأهلي بعد مباراة السوبر

صدى البلد

علقت الفنانة راندا البحيري، على إصابة محمود متولي، لاعب النادي الأهلي بعد انتهاء مباراة السوبر.

وكتبت عبر فيسبوك: "مش قادرة أتخطي مشهد وقوع محمود متولي إمبارح في الملعب و فقدانه الوعي و الناس إبتدت تبارك و تهني و طلعوا من اللايف خلاص و مش هنعرف ماله.. ثم كل الإحترام علي موقف الإعلامي إبراهيم فايق مرضاش يبارك و لا يحتفل غير لما يرجعو لايف تاني علشان يعرفوا حصل له إيه .. هنا شوفنا جهاز صدمات القلب نازل الملعب و بالفعل هو فاقد الوعي و ابتدوا يدوله صدمات كهربائية علي قلبه.. هنا نسيت اي حوارات و مين اشترك في البطولة و مين مشتركش و مين بيعمل ايه و لقيت نفسي بقوم من مكاني و دموعي نازله و هو فاقد الوعي لسه و مبيتحركش و بيحاولوا لسه بجهاز الصدمات والثانيه هنا بتعدي سنه فضلت ادعي و اقول يارب وانا مش مصدقه ان بعد ماتش زي ده ده اللي يحصل في الاخر حتي بعد ما قام كنت خايفه يرجع يدوخ و يقع في مكانه بس كنت اطمنت شويه لما راح يحتفل مع الجمهور بعدها قندوسي و كابتن وفائي خدوه بالعربيه ف بعد ما اطمنت اتسرعت قولت هايروحوا بيه مستشفي ف ابتديت اعيط تاني طلعوا بيلفوا الملعب علشان يخلوه يحيي الجمهور هنا ابتديت اهدي أقسم بالله الرياضه اخلاق اولا و قبل كل شي مصر اولا و اي حد يقول غير كده يبقي خلاص دماغه اتمسحت يارب يكون كويس و اللي يعرف اي اخبار عنه يطمننا". 

الأهلي بطلا للسوبر المصري

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

السوبر المصري الفنانة راندا البحيري لاعب النادي الاهلي مباراة السوبر

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