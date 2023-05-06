بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الدقهلية

أدى اليوم السبت طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة بالدقهلية امتحان النصف الثانى من العام.

وأدى طلاب الصف الرابع وعددهم ١٣٩٩٠١ عربى ودين، الخامس.



وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الدراسات الاجتماعية ومهارات مهنية ١٤١٣٨١ طالبا.

وأدى طلاب السادس وعددهم ١٣٤٤٣٠ طالب امتحان العلوم وبلغ عدد اللجان ١٤٣١ لجنة.



كما أدى طلاب التقل بالمرحله الثانوية امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوى وعددهم ٦٤١٨٠ منهم ٢٩٦٨ خدمات و٢٠٨٩ منزل .



وبلغ عدد اللجان ٢٠٦

وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحان مادة جبر واحصاء ولغه انجليزية وبلغ عدد الطلاب ١٠٥١٣٠ و عدد اللجان ٨٤٢ لجنة.

فيما تفقد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية عددا من المدارس لمتابعة سير الامتحانات.



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