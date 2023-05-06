عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أدى اليوم  السبت طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة بالدقهلية امتحان النصف الثانى من العام.

وأدى طلاب الصف الرابع  وعددهم  ١٣٩٩٠١  عربى ودين، الخامس.
 

وبلغ  عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الدراسات الاجتماعية  ومهارات مهنية ١٤١٣٨١ طالبا.

وأدى طلاب السادس  وعددهم  ١٣٤٤٣٠  طالب امتحان العلوم وبلغ عدد اللجان ١٤٣١ لجنة.


كما أدى طلاب التقل بالمرحله الثانوية  امتحان اللغة العربية  للصف الأول الثانوى  وعددهم ٦٤١٨٠ منهم ٢٩٦٨ خدمات و٢٠٨٩ منزل .


وبلغ  عدد اللجان ٢٠٦

وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى  امتحان مادة جبر واحصاء ولغه انجليزية  وبلغ عدد الطلاب ١٠٥١٣٠  و عدد اللجان ٨٤٢ لجنة.

فيما تفقد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية عددا من المدارس لمتابعة سير الامتحانات.
 

IMG-20230506-WA0015
IMG-20230506-WA0015
IMG-20230506-WA0016
IMG-20230506-WA0016
IMG-20230506-WA0014
IMG-20230506-WA0014
IMG-20230506-WA0013
IMG-20230506-WA0013
IMG-20230506-WA0011
IMG-20230506-WA0011
الدراسات الاجتماعية الصف الثاني الإعدادي طلاب المرحلة الابتدائية متابعة سير الامتحانات وكيل تعليم الدقهلية الاول الثانوي المرحلة الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

موضوعات متعلقة

الري: توجيهات عاجلة لحل أزمة قلابشو وزيان في الدقهلية

ترشيحاتنا

البيوت أسرار .. صور غير منتشرة جمعت بين حسن شاكوش وزوجته

ملفات حرجة للصحفين والأطباء والمعلمين والمحامين والمهندسين.. رؤى نقابات مصر بالحوار الوطني

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

نسخ PDF| قرارعاجل لإنقاذ الطلاب بعد تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

شعبة الذهب: البعض استغل شراء المصريين 16 طن من المعدن الأصفر لرفع الأسعار

لماذا أوصى النبي بصلاة 4 ركعات في آخر ساعة قبل الظهر؟..5 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ