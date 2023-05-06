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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان كان السينمائي يعرض أخر فيلم للمخرج الراحل جان لوك غودار

جان لوك غودار
جان لوك غودار

كشفت الصفحة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عرض أخر فيلم للمخرج الراحل جان لوك غودار Trailer of the Film That Will Never Exist في الدورة الحالية للمهرجان.

مهرجان كان يكرم النجم هاريسون فورد

ويكرم مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الجديدة التى من المقرر ان تقام فى الفترة من 16 الى 27 مايو المقبل النجم العالمى هاريسون فورد، كما يعرض أحدث فيلم من سلسلة إنديانا جونز  Indiana Jones and the Dial of Destiny. 

مهرجان كان السينمائى 

كانت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي أعلنت عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك”، عن عرض أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي فى الدورة القادمة.

وجاء نص المنشور: رسميًا، سيقدم مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، في كانز2023 وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986.

وتابع المنشور: محاطًا بـ ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، جيسي بليمونز وليلي جلادستون، سيسير المخرج إلى قصر المهرجانات في 20 مايو".

كانت إدارة مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 76 ، قد إعلنت عن اختيار المخرج السويدي روبين أوستلوند رئيس لجنة التحكيم فى الدورة المقرر انعقادها فى الفترة  من 16 إلى 27 مايو المقبل.

وسيتعين علي المخرج السويدي روبين أوستلوند اختيار السعفة الذهبية من بين عشرين فيلمًا في المنافسة.

كان مهرجان كان مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي الدولي جان لوك غودار

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