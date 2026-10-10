قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباصين بـ الإسكندرية
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026
الأرصاد تحذر من سيول محتملة في الغردقة.. ونشاط الرياح وبرق ورعد
هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة وردية أنيقة في أحدث ظهور | شاهد
المنتصر جبر يفوز برئاسة نادي بني سويف الرياضي | نتيجة الانتخابات
مرافعة الدفاع في محاكمة 46 متهما بقضية خلية العجوزة.. اليوم
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس
صدمة لمستخدمي ساعة بيكسل.. جوجل توقف ميزة الطوارئ المنقذة للحياة
الجيش السوداني يستعيد السيطرة على أبو زعيمة بولاية شمال كردفان
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية والاستراتيجية من جولة الرئيس في كوريا وماليزيا
الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباصين بـ الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب 5 آخرون، إثر تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة وادي القمر، في الاتجاه المؤدي إلى العجمي، غرب الإسكندرية.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بنطاق منطقة وادي القمر، التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة إيمان السيد، البالغة من العمر 45 عامًا، وإصابة كل من رضوى سعيد، 19 عامًا، ومنة الله رمضان، 23 عامًا، وشيماء بغدادي، 26 عامًا، وأسماء أحمد، 27 عامًا، وسارة علي، 19 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

الإسكندرية حادث تصادم سيارتي ميكروباص وادي القمر إصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

محمد صلاح وبيب جوارديولا

جوارديولا يفاجئ محمد صلاح بتصريح مثير عن انتقاله إلى طرابزون سبور

وحدات سكنية

شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. شروط التقديم والمستندات ومواعيد الحجز

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

ترشيحاتنا

فريق النصر

النصر يفوز على الدرعية 3-0 في الدوري السعودي

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم مواجهة مالقا وإسبانيول بالدوري الإسباني

الجمعية العمومية لنادي الزهور

عمومية نادي الزهور تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

بالصور

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. استمع لوجهة نظر الآخرين

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد