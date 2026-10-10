مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباصين بـ الإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب 5 آخرون، إثر تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة وادي القمر، في الاتجاه المؤدي إلى العجمي، غرب الإسكندرية.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بنطاق منطقة وادي القمر، التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة إيمان السيد، البالغة من العمر 45 عامًا، وإصابة كل من رضوى سعيد، 19 عامًا، ومنة الله رمضان، 23 عامًا، وشيماء بغدادي، 26 عامًا، وأسماء أحمد، 27 عامًا، وسارة علي، 19 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.