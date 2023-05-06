شعبة الذهب: البعض استغل شراء المصريين 16 طن من المعدن الأصفر لرفع الأسعار

قال سعيد امبابي عضو شعبة المصوغات الذهبية والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن بيانات تقرير مجلس الذهب العالمي، حول شراء المصريين نحو 16 طن من الذهب خلال الربع الاول، منطقية وليست بعيدة عن حجم الاستهلاك الطبيعي للمصريين، وفقا للبيانات خلال السنوات الماضية، وما حدث هو استحواذ السبائك عن جزء من حصة المشغولات، ما يعني أن ما حدث هو استبدال، وليس طلب جديد.

وأضاف إمبابي، فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ”، أن هذه البيانات كاشفة لحقيقة ذريعة العرض والطلب التي دفعت البعض لاستغلالها في رفع أسعار الذهب لمستويات غير طبيعية وغير مبررة.

وكان نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا جاء فيه أن المصريين في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

ووفقا للمجلس، تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر حيث وصل إلى شراء 7 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بإقبال المواطنين على الاستثمار بالمعدن الأصفر بغرض الادخار.

وقال التقرير إن المصريون أنفقوا 986.6 مليون دولار أى ما يعادل 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023.

وأشار التقرير إلى أن إنفاق المصريون على الذهب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتى بلغت 737.1 مليون دولار.

وذكر التقرير أن مشتريات المصريون من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 16.2 طن، مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 33%.

وجاءت مصر في المركز السابع فى قائمة الدول الأعلى إقبالًا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بحصة تمثل 2% من الإجمالى العالمي.

فيما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر زاد 6% في الربع الأول على أساسٍ سنوي.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقًا على شراء المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالى، إلا أنها جاءت فى المركز الثاني فى منطقة الشرق الأوسط مع تفوق إيران.

وعلى الرغم من نمو الطلب المحلى على المعدن الأصفر إلا أن الطلب العالمي على الذهب شهد هبوطا في الربع الأول من العام الجاري.

وقال قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 وذلك على مستوى البنوك المركزية في العالم، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.



وذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طناً بانخفاض 13% عن الربع نفسه من العام الماضي.



ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. ويعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. وارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عاماً في 2022.

ويأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأوقية.