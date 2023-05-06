خبيرة استشارات تربوية: الأسرة هي وحدة بناء المجتمع

قالت وسام منير، خبير الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأسرية، إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، متابعة: ما يحدث داخل الأسرة من عادات ينعكس مع مرور الوقت على المجتمع.



وشددت "وسام منير" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على أهمية توعية الأم والأب بالتعامل الصحيح والإيجابي مع الأطفال، متابعة: يجب أن يكون هناك تقبل للآراء المختلفة داخل الاسرة، حتى ينعكس على الأطفال.

وأكملت:" يجب أن يراعي الأم والاب عدة عوامل، مثل العامل الاقتصادي والديني والتربوي"، مناشدة أولياء الامور بأن يكونوا نموذج ومثل حسن أمام أبنائهم.

وتابعت:" لازم نراعي الأطفال ونتجاوز المشاكل والأزمات البسيطة حتى لا نؤثر على نفسية الاطفال، والتي يترتب عليها حدوث تفكك أسري".