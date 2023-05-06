عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة استشارات تربوية: الأسرة هي وحدة بناء المجتمع

وسام منير، خبير
وسام منير، خبير الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأس

قالت وسام منير، خبير الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأسرية، إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، متابعة: ما يحدث داخل الأسرة من عادات ينعكس مع مرور الوقت على المجتمع.


وشددت "وسام منير" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على أهمية توعية الأم والأب بالتعامل الصحيح والإيجابي مع الأطفال، متابعة: يجب أن يكون هناك تقبل للآراء المختلفة داخل الاسرة، حتى ينعكس على الأطفال.

 

وأكملت:" يجب أن يراعي الأم والاب عدة عوامل، مثل العامل الاقتصادي والديني والتربوي"، مناشدة أولياء الامور بأن يكونوا نموذج ومثل حسن أمام أبنائهم.

 

وتابعت:" لازم نراعي الأطفال ونتجاوز المشاكل والأزمات البسيطة حتى لا نؤثر على نفسية الاطفال، والتي يترتب عليها حدوث تفكك أسري".

الاستشارات التربوية العلاقات الأسرية بناء المجتمع العامل الاقتصادي وسام منير اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

الضويني يستعرض جهود الأزهر بقيادة الإمام الأكبر في رعاية ذوي الهمم

الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

أسعار اليوم بالأسواق| تراجع 22 جنيهًا بكرتونة البيض و70 فى البانية.. واللحوم البلدي من 190

أسواء وزير بحكومة إسرائيل.. استطلاع رأي يضع بن جفير في هذا التصنيف

لن تصدق | الكلاب تستفيد من تتويج تشارلز الثالث على عرش بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

فيديو

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ