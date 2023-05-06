إقالة حسام حسن من المصري

أعلن نادي المصري البوسعيدي، اليوم، السبت، إقالة حسام حسن من منصب المدير الفني للفريق، بسبب التجاوزات الغير عادية.

وجاء بيان النادي المصري كالتالي:

بيان من مجلس إدارة النادي المصري.. نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول ، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة ، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الأربعاء الموافق الثالث من مايو الجاري ، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن ، وبعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات بإقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة :



قرر مجلس إدارة النادي المصري وبالإجماع ، إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة ، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.