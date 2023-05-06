عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقالة حسام حسن من المصري

حسام حسن
حسام حسن

أعلن نادي المصري البوسعيدي، اليوم، السبت، إقالة حسام حسن من منصب المدير الفني للفريق، بسبب التجاوزات الغير عادية.

وجاء بيان النادي المصري كالتالي:

بيان من مجلس إدارة النادي المصري.. نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير  الفني للفريق الأول ، والكابتن إبراهيم حسن  مدير الكرة ، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الأربعاء  الموافق الثالث من مايو الجاري ، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي   ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن ، وبعد تقدم بعض  أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات بإقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة :


قرر مجلس إدارة النادي المصري  وبالإجماع ، إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة ، مع  تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

نادي المصري حسام حسن إبراهيم حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقالة حسام حسن من المصري

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

الضويني يستعرض جهود الأزهر بقيادة الإمام الأكبر في رعاية ذوي الهمم

الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

أسعار اليوم بالأسواق| تراجع 22 جنيهًا بكرتونة البيض و70 فى البانية.. واللحوم البلدي من 190

أسواء وزير بحكومة إسرائيل.. استطلاع رأي يضع بن جفير في هذا التصنيف

لن تصدق | الكلاب تستفيد من تتويج تشارلز الثالث على عرش بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

فيديو

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ