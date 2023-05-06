الحماية المدنية تنقذ مواطنا محتجزا داخل مصعد عقار بمدينة نصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ أحد المواطنين بعد احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات بمدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث عطل فنى بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ومحتجز بداخله أحد المواطنين.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، ونجحت القوات فى إخراجه بحالة صحية جيدة.

ولاقى ذلك إستحسان من المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية نظراً لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.