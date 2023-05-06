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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالزغاريد.. انطلاق موسم حصاد القمح بالشرقية والمحافظ يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة|شاهد

صدى البلد

بالزغاريد والأفراح .. استقبل مزارعي محافظة الشرقية إنطلاق موسم حصاد القمح بجميع الأراضي الزراعية ، وسط حالة من الفرح والسعادة التي انتابت الجميع بالرغم من إرتفاع درجات حرارة الجو ولكن حرص المزارعين علي جني محصولهم أقوي، مؤكدين حرصهم علي توريد المحصول لجميع الشون والصوامع بمختلف قري ومراكز المحافظة.

وعن مراحل الحصاد، أكد السيد أبو سعد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه بمجرد نضج المحصول وتمام النضج يتم إحضار الجرار الزراعي وآلة الحصاد وتسمي تلك المرحلة "بضم الغلة" ويتم ضم القمح ويترك لعدة ايام في الشمس حتي يخلو تماما من اي رطوبه.

واستكمل "ابو سعد" أنه بعد ذلك يتم إحضار العمال الزراعين ويتم تربيط القمح وتسمي تلك المرحلة بـ "تربيط الغلة" وهي عبارة عن تجميع القمح في ربط كبيرة الي حد ما حتي تكون جاهزة علي الدريس.

وعن مرحلة "الدريس" أشار السيد أبو سعد، إلي أنه في تلك المرحلة يتم إحضار الجرار الزراعي والدراسة ويتم حصاد القمح ودريسة ويتم تعبئة القمح في أجولة ويتم توريد القمح الي مراكز التجميع التي حددتها محافظة الشرقية ويتم البيع.

توريد 25 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

محافظ الشرقية يكلف بمتابعة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

وأشار المحافظ،المحافظ، إلى ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأضافت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده من الأقماح بلغ  ٢٤٦٥٥طن و١٠٦ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٢٤٢٠٠٦طن و ٨١٢ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين،التموين، إلي ضرورة  سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة لافته إلي  إن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

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أراضي الزراعية الأراضى الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشون والصوامع الشرقية المزارعين تجميع القمح

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