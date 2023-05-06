هبوط كبير في أسعار الذهب بأكثر من 1.5% | تفاصيل

شهدت أسعار المعدن الأصفر ضغوطا هبوطيه قوية للغاية خلال التعاملات؛ بسبب صعود مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، بالتزامن مع صدور بيانات سوق العمل الأمريكي القوية، والتي عززت التوقعات حيال استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما أثرت على تحركات كل من الدولار الأمريكي وأسعار معدن الذهب.

وأثناء تداولات اليوم، هبطت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.97% وسجلت نحو 2,009.91 دولارا للأوقية، بالإضافة لتراجع العقود الآجلة لمعدن الذهب بشكل قوي بنحو 1.87% ووصلت إلى مستوى 2,017.30 دولارا للأوقية.



ولقد تسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، في هبوط أسعار معدن الذهب بشكل ملحوظ بتعاملات اليوم، في ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين، فمن المتعارف عليه بأغلب الحالات أن صعود الدولار الأمريكي يضعف من جاذبية السلع المقومة به وخصوصا السبائك الصفراء، وذلك لأنه يرفع من تكاليف شراء الذهب.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.22% ووصل إلى 101.63 نقطة، متأثرا بإيجابية بيانات سوق العمل والتي دعمت التوقعات حول استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، بما انعكس سلبا على أداء أسعار الذهب أثناء تداولات اليوم.

ووفقا لبيانات الإحصاء الأمريكية، فقد هبطت البطالة من 3.6% إلى مستوى 3.4% بشهر إبريل الماضي، فضلا عن إيجابية بيانات مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع غير زراعي، حيث ارتفع المؤشر بنحو 253 ألف وظيفة، وهو أفضل من توقعات الأسواق البالغة نحو 181 ألف وظيفة فقط، وهذا من شأنه أن يرفع من احتمالية أن يواصل الفيدرالي الأمريكية وتيرة التشديد النقدي للاجتماع القادم، مما يزيد الضغط على مستويات معدن الذهب.

وأيضا، تعرضت أسعار الذهب لضغوطات هبوطية على هامش تعاملات اليوم، وذلك بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حيث صعدت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.87% ووصلت إلى مستوى 3.448 نقطة، بالإضافة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بنحو 2.12% وتسجيلها حوالي 3.8735 نقطة، وهذا دفع أسعار الذهب للتراجع بشكل ملحوظ بتعاملات اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أيضا أسعار المعدن الأصفر اليوم، جراء إعلان مجلس الذهب العالمي عبر أحدث تقرير عن اتجاهات سوق الذهب للربع الأول من عام 2023، وكشف عن تراجع الطلب العالمي على معدن الذهب بنسبة 13%، حيث بلغ إجمالي الطلب على الذهب نحو 1.081 طنا، وهو ما آثار المخاوف حول استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لينعكس سلبا على تداولات المعدن الأصفر.



وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت عقود الفضة الفورية هبوطا حادا بنسبة 2.17% لتستقر قرب مستوى 25.48 دولارا، في حين، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 0.09% لتصل إلى 1,048.91 دولارا، وأيضا، سجلت أسعار البلاديوم ارتفاعا محدودا جدا بواقع 0.01% ووصلت إلى 1,457.00 دولار.