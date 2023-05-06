سفير الفلبين: مصر تساعدنا في إجلاء رعايانا من السودان|فيديو

قال عز الدين طاجو سفير الفلبين في مصر، إنه منذ اللحظة الأولى وبعد تلقي بعض الرسائل من مواطنين في السودان قامت الفلبين بالتنسيق مع وزارة خارجية مصر، وخاصة مكتب الشؤون القنصلية برئاسة السفير إسماعيل خيرت، الذي كان متفاهما من اللحظة الأولى وأبلغ بالمتطلبات وتم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة من أجل دخول اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مصر.



وأضاف "طاغو" في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية"، اليوم السبت، : "رصدنا حوالي 815 فلبينيا في السودان، وهناك من قال إنه يريد البقاء في السودان، لأن العديد منهم يعملون في السودان، وإلى الآن أخرجنا 507 فلبيني من السودان إلى معبر أرقين".



وتابع سفير الفلبين في مصر من داخل معبر أرقين: "هناك 53 فلبيني موجودين في معبر قسطل الذي يبعد بساعتين عن هذا الموقع، وهذه الأرقام قابلة للزيادة، ونحاول أن نبعث لاجئي الفلبين عبر حافلات أخرى إلى بورتسودان، وحوالي 40 فلبيني موجودين في الخرطوم يسألون المساعدة منا".

