عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الفلبين: مصر تساعدنا في إجلاء رعايانا من السودان|فيديو

سفير الفلبين في مصروالسودان
سفير الفلبين في مصروالسودان

قال عز الدين طاجو سفير الفلبين في مصر، إنه منذ اللحظة الأولى وبعد تلقي بعض الرسائل من مواطنين في السودان قامت الفلبين بالتنسيق مع وزارة خارجية مصر، وخاصة مكتب الشؤون القنصلية برئاسة السفير إسماعيل خيرت، الذي كان متفاهما من اللحظة الأولى وأبلغ بالمتطلبات وتم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة من أجل دخول اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مصر.
 

txt

إسلام عنان: احمرار العين أبرز أعراض المتحور الجديد XBB.1.16

txt

إسلام عنان: نهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية لا تعني عدم وجود الفيروس|فيديو

وأضاف "طاغو" في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية"، اليوم السبت، : "رصدنا حوالي 815 فلبينيا في السودان، وهناك من قال إنه يريد البقاء في السودان، لأن العديد منهم يعملون في السودان، وإلى الآن أخرجنا 507 فلبيني من السودان إلى معبر أرقين".

وتابع سفير الفلبين في مصر من داخل معبر أرقين: "هناك 53 فلبيني موجودين في معبر قسطل الذي يبعد بساعتين عن هذا الموقع، وهذه الأرقام قابلة للزيادة، ونحاول أن نبعث لاجئي الفلبين عبر حافلات أخرى إلى بورتسودان، وحوالي 40 فلبيني موجودين في الخرطوم يسألون المساعدة منا".
 

سفير الفلبين مصر السودان توك شو توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

ترشيحاتنا

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ختام المراسم.. الملك تشارلز وزوجته يتناولان من الأسرار المقدسة بكنيسة وستمنستر |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ