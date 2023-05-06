رئيس حزب الجيل: الحوار الوطني سيشهد تطبيق حلول سياسية علمية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني سيشهد تطبيق حلول سياسية علمية، موضحًا أنه يعمل في العمل السياسي منذ 47 سنوات، ويرى أن الحوار الوطني عبارة عن تشابك بين رؤى مدروسة بشكل جيد، وبالتالي فإن الصوت سيكون هادئا ورزينا ورصينا وسيشهد محاولات إقناع الغير بوجهات النظر.



وشدد «الشهابي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، على أهمية المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، ووصفه بأنه الأكثر تأثيرا في الشعب المصري، مشددًا على أهمية تنوع الحلول وطرح حلول غير نمطية خارج الصندوق، وبخاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بأنه سيحضر الجلسات الختامية لجلسات الحوار.



وتابع رئيس حزب الجيل: "مفيش حجة قدامنا، يجب أن نقدم الرؤى والأفكار الخاصة بنا وأن نتوافق مع الآخرين عليها، ولعل وعسى تجد هذه الرؤى طريقها إلى التنفيذ، مثلا سنؤكد على أهمية استعادة دور المدرسة المصرية ودور المستشفى في علاج الناس، هذان الأمران في منتهى الأهمية، وبخاصة أن الأسرة المصرية تنفق عليهم انفاقا كبيرا".

