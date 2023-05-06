إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

كشفت تقارير صحفية، عن غياب لاعب جديد عن صفوف فريق الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ووفقًا لـ "فوت 24" التونسي: " أثبتت الفحوصات الطبية إصابة مدافع الترجي التونسي هاني عمامو على مستوى غضروف الركبة ما يعني غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم".



وأشار إلى أن اللاعب قد شارك مع فريق الترجي التونسي في 14 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات.



واختتم أن الترجي التونسي يُعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي، خاصة بعد إصابة الدولي الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عياد.



الترجي التونسي إلى نصف النهائي



يُذكر أن الترجي التونسي قد تأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب شبيبة القبائل الجزائري.