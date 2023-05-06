عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن غياب لاعب جديد عن صفوف فريق الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.


ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ووفقًا لـ "فوت 24" التونسي: " أثبتت الفحوصات الطبية إصابة مدافع الترجي التونسي هاني عمامو على مستوى غضروف الركبة ما يعني غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم".


وأشار إلى أن اللاعب قد شارك مع فريق الترجي التونسي في 14 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات.


واختتم أن الترجي التونسي يُعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي، خاصة بعد إصابة الدولي الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عياد.


الترجي التونسي إلى نصف النهائي


يُذكر أن الترجي التونسي قد تأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

الترجي الترجي التونسي الأهلى دوري ابطال افريقيا نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

ترشيحاتنا

ثنائي الشباب يشاركان فى تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة بروكسي بـ الكأس

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ