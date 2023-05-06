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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على تاجري مخدرات قبل ترويج سمومهما بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – سيارة - هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحشيش الايس تاجري مخدرات مخدر الايس مديرية أمن القاهرة

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