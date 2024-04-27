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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص فى إنقلاب سيارة أمام نفق الحدادين بالقليوبية

نقل المصابين
نقل المصابين

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعي بنها - القاهرة. 


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة : وائل. ن. ع ، أحمد. ي. م ، أحمد. م. م ، محمد.ع. م ، عبدالرحمن. أ. ع ، حسام. م. ك.


وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى ورفع تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية طوخ نفق الحدادين مستشفى قها التخصصى مديرية أمن القليوبية

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