زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق قذائف راجمة صواريخ متعددة

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على اختبار إطلاق قذائف جديدة لراجمة صواريخ متعددة، قائلا إن نظام الأسلحة سيحدث تغييرا استراتيجيا في تعزيز قوة المدفعية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "كيم" راقب إطلاق قذائف راجمة الصواريخ المتعددة من عيار 240 مليمترا الخميس، والتي تم إنتاجها في مؤسسة صناعية دفاعية وطنية تم إنشاؤها حديثا.

وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسة المملوكة للدولة «بتنفيذ خطة إنتاج الذخائر لهذا العام بطريقة نوعية»، لافتًا إلى أن نظام راجمة الصواريخ سيساعد في تعزيز قوة المدفعية في البلاد.

وتم إنشاء المؤسسة الصناعية الدفاعية الوطنية تحت جناح اللجنة الاقتصادية الثانية، وهي منظمة مسؤولة عن صناعة الذخائر في كوريا الشمالية.

ولم تكشف وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تفاصيل أخرى، لكن من النادر أن يكشف الشمال علنا عن مصنع للذخائر بهذا الاسم.