القبض على صاحب عقار بالزيتون أثناء التنقيب عن الآثار

ضبط رجال الأمن بالقاهرة صاحب عقار بالزيتون لقيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من صاحب العقار سكنها وهو عاطل مقيم بذات العنوان لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار .

تم إستهداف العقار وضبط المتهم حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار وبحوزته أدوات الحفر والتنقيب .

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية