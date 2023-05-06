عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استجابة لأسرته.. الرئيس يوجه بعلاج الطفل يوسف سامي المصاب بالصرع

صدى البلد

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب علاج الطفل يوسف سامي، من القناطر الخيرية، الذي يعاني من مرض الصرع.

تأتي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار المتابعة واستكمالًا لمناشدة أسرة الطفل يوسف سامي 10 سنوات.

يعاني الطفل يوسف سامي من القناطر الخيرية قرية بهادة، من الصرع وكهرباء زيادة علي المخ وأوصت اللجنة العليا للمخ والأعصاب بمستشفى التأمين الطبي بمدينة نصر، التي عرض عليها يوسف بعد أن تم نقله على الفور إليها بسيارة إسعاف مجهزة، باستكمال الفحوصات والبحث عن بدائل  جراحية أخرى أو الحمية الكيتونية لعلاج مرض الصرع كون حالته الصحية لا تسمح بتركيب جهاز تحفيز الأعصاب.

نفقة الدولة

ويخضع الطفل الآن للعلاج الدوائي على نفقة الدولة طبقًا للبرتوكول العلاجي الذي أقرته اللجنة، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف منحة شهرية 2000 جنيه لأسرة الطفل.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الطفل يوسف سامي الصرع مرض الصرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

إقالة حسام حسن من المصري

عذراً السيستم وقع| شكاوى في أول أيام امتحانات أبناؤنا في الخارج.. وأولياء الأمور يستغيثون

ترشيحاتنا

توتنهام يتقدم على كريستال بالاس بالشوط الأول.. وتعادل بين تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي

تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الطقس يتسبب في إلغاء عرض جوي احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

إصابة لياو.. ميلان يستعد لموقعة إنتر بثنائية في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

التفاصيل الكاملة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ