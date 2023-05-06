استجابة لأسرته.. الرئيس يوجه بعلاج الطفل يوسف سامي المصاب بالصرع

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب علاج الطفل يوسف سامي، من القناطر الخيرية، الذي يعاني من مرض الصرع.

تأتي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار المتابعة واستكمالًا لمناشدة أسرة الطفل يوسف سامي 10 سنوات.

يعاني الطفل يوسف سامي من القناطر الخيرية قرية بهادة، من الصرع وكهرباء زيادة علي المخ وأوصت اللجنة العليا للمخ والأعصاب بمستشفى التأمين الطبي بمدينة نصر، التي عرض عليها يوسف بعد أن تم نقله على الفور إليها بسيارة إسعاف مجهزة، باستكمال الفحوصات والبحث عن بدائل جراحية أخرى أو الحمية الكيتونية لعلاج مرض الصرع كون حالته الصحية لا تسمح بتركيب جهاز تحفيز الأعصاب.

نفقة الدولة

ويخضع الطفل الآن للعلاج الدوائي على نفقة الدولة طبقًا للبرتوكول العلاجي الذي أقرته اللجنة، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف منحة شهرية 2000 جنيه لأسرة الطفل.