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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطقس يتسبب في إلغاء عرض جوي احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

صدى البلد

كشف متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية عن سبب إلغاء أحد العروض التي كان من المفترض إقامتها خلال تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث، اليوم، إن عرضًا جويًا بطائرات عسكرية للاحتفال بتتويج الملك تشارلز تم إلغاؤه بسبب الأحوال الجوية.

وأضاف أنه مع انخفاض السحب وهطول أمطار فوق قصر باكنجهام، فإن العرض الجوي أجريت تغييرات عليه ليكون بطائرات هليكوبتر وفريق السهام الحمر للاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الملكي.

وانطلق عرض جوي اليوم السبت في سماء لندن للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا.

وظهر الملك تشارلز هو وزوجته الملكة القرينة كاميلا والعائلة المالكة من شرفة قصر باكنجهام وألقوا التحية على آلاف المحتشدين حول القصر لحضور مراسم التتويج.

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