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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة مع الكأس .. بيرسي تاو يحتفل بالسوبر المصري

بيرسي تاو
بيرسي تاو

احتفل بيرسي تاو نجم النادى الأهلي بالفوز ببطولة السوبر علي نظيره بيراميدز التي أقيمت في الإمارات مساء أمس وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ونشر بيرسي تاو مجموعة من الصور مع كأس البطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب : "لقب آخر"

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما امس الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية. 

يستعد الأهلي بعد ذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

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بيرسي تاو السوبر المصري استاد محمد بن زايد بطولة السوبر دوري ابطال افريقيا

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