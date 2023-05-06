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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كابوريا يعود لتدريب تليفونات بني سويف من جديد عقب رحيل فؤاد سلامة

صدى البلد

يعود محمد لطفي كابوريا مجددا لقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بنى سويف ،عقب قبول إستقالة فؤاد سلامة المدير الفنى للفريق .

 

وكان مجلس إدارة تليفونات بنى سويف الحالي قد قبل الإستقالة المقدمة من المدير الفنى فؤاد سلامة عقب الخسارة بثلاثية أمام فريق المدينة المنورة .


وكشف مصدر مسئول بنادي  التليفونات ، تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أن مجلس إدارة النادي ، كلف أحمد سعد تمساح عضو مجلس الإدارة بسرعة إنهاء التعاقد مع “كابوريا “ لإعادة الاستقرار وفرض الانضباط، وذلك بعد تراجع النتائج في دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .


ومن جانب أخر صرح المدير الفنى الجديد محمد لطفي “كابوريا “ بأنه قبل المهمة تقديرا واحتراما لمجلس إدارة فريق التليفونات وجمهور بنى سويف العريق ،رغم صعوبة الموقف وتزيل فريق التليفونات مؤخرة الجدول بدوري القسم الثاني الممتاز ب.


وأختتم حديثه قائلا بأنه سيقدم أقصي ما لديه رغم علمه  بصعوبة الموقف ولكن يتمنى من الله التوفيق في القادم ووقوف جميع جماهير محافظة بنى سويف  بجانب الفريق حتي المرور من المرحله الصعبه .

تليفونات بني سويف بني سويف المدينة المنورة

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