أول تعليق من التعليم بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب في الخارج.. فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن اليوم هو بداية الامتحانات للطلبة المصريين في الخارج.

وأضاف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “أصدرنا بيان منذ يومين يتعلق بالاجراءات الخاصة بالدخول على المنصة وإجراء الامتحانات وأتحنا منذ يومين اختيارين للطلاب الأول إجراء الامتحانات إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية أو الدخول على الرابط الخاص بتحميل ملفات الامتحانات”.

وأشار شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم،: “كان هناك 73 ألف طالب يؤدون الامتحانات وحدث مشكلة تقنية بسبب ضغط الدخول على المنصة نتيجة عدم مراعاة فروق التوقيت بين دولة وأخرى٫ لأن فيه عد ضخم دخل وحدثت بعض المشاكل التقنية”.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم،: “أكدنا على الحل الثاني المتعلق بتحميل ملف نسخة (PDF) فور حدوث المشكلة”٫ لافتا: “نسخة PDF متاحة طوال اليوم“.

ولفت: “هناك عدد كبير من الطلاب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم”٫ موضحا: “هناك عدد من الإجراءات التي من الممكن أن تتم بشكل خاطئ والتي تؤدي لتعثر الدخول منها تكرار كلمة المرور والتسجيل بشكل خاطئ على المنصة”٫ مؤكدا: “نور حلول عملية بشكل فوري لتفادي أي مشكلة أمام أبنائنا الطلاب”.