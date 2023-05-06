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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مركز جامعة هليوبلس الثقافي يستضيف المطرب أحمد الرفاعي

أحمد الرفاعي
أحمد الرفاعي

مختارات من الاعمال الغنائية التراثية الشهيرة بتوزيع موسيقي عصري يجمع بين الاصالة والابتكار يقدمها المطرب احمد الرفاعي وفرقته خلال الحفل المجانى المقام فى الثانية والنصف ظهر الاثنين 8 مايو على مسرح المركز الثقافي لجامعة هليوبلس (ساحة الثقافة ) منها البحر بيضحك ليه ، عنابي ، نسم علينا الهوى ، الحلوة دي ، الصحبجية وغيرها.

 

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جدير بالذكر ان المركز الثقافي لجامعة هليوبلس ( ساحة الثقافة ) تأسس بهدف خدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة والابداع الجاد وتطوير وتنمية الوعى وتقديم اشكال ابداعية مجانية متنوعة لابناء واهالى المنطقة المحيطة بمقر الجامعة بمدينة السلام ويضم عدد من المسارح وقاعات الفنون التشكيلية المجهزة بإلإضافة الى قاعات محاضرات وندوات وعروض سينيمائية حيث تم اعداد برنامج فنى وثقافى مميز يتضمن انشطة وعروض غنائية وموسيقية متنوعة ولقاءات متعددة لفنانين وادباء ومحاضرين مصريين واجانب .

اما المطرب أحمد الرفاعي طبيب ومغني ، احد أقدم أعضاء فرقة سماع للإنشاد الصوفي ، شارك معها في 11 دورة متتالية من مهرجان سماع الدولي للإنشاد الصوفي والموسيقى الروحية بالقاهرة كما قدم معها مئات العروض منذ انضمامه لها عام 2012 ، شارك في تأسيس فرقة الأوله بلدي بهدف إحياء التراث الموسيقى للفنان الراحل الشيخ إمام عيسى ، دشن مشروعه الفني المستقل العام الماضى لنشر الموسيقى الشرقية بين ابناء الجيل الجديد باسلوب يجمع بين الاصالة والابتكار .

مسرح المركز الثقافي أحمد الرفاعي المطرب احمد الرفاعي نسم علينا الهوى ساحة الثقافة مدينة السلام الموسيقى الروحية

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