عصام السقا يشكر المركز الثقافي المصري بنيويورك على تكريمه عن «جعفر العمدة»

حرص الفنان عصام السقا على توجيه الشكر للمركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك على منحه شهادة تكريم عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

ونشر عصام السقا عبر حسابه على انستجرام، صورة شهادة التكريم، وعلق عليها قائلا:" شكر واعتزاز المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك لمنحي شهادة تكريم عن دوري في مسلسل #جعفر_العمده #نعيم.. اللهم لك الحمد والشكر حمدًا كثيرا".

لمشاهدة الصورة من هنا

عصام السقا

قال الفنان عصام السقا، "كافحت كثيرا في حياتي وعملت بائع جرائد أمام مسرح الزعيم وأيضا عملت في سوبر ماركت والعديد من المهام ومنذ الدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية عملت حتى أستطيع أن أصرف على نفسي".

وأكد عصام السقا، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن أول أعماله كانت في مسلسل لحظات حرجة، معلقًا: «كنت أذهب مبكرًا إلى الاستديو وقابلت ممثل مشهور وقتها والقيت السلام عليه لكنه لم يرد عليّ وحزنت بشدة.

وتابع الفنان عصام السقا، أن مسلسل جعفر العمدة، بعد نقلة كبيرة في مشواري الفني، مؤكدا أنه تعامل مع شخصية نعيم في المسلسل علي انها شخصية وفيه تحب عائلتها وتساعد في كافة الأشياء التي تخص العائلة، مشيراً إلى أن تكوين الشخصية كان محيرا بعض الشئ بالنسبة له لعدة أسباب.