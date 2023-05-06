إنتر ميلان يثأر من روما بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه روما بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإيطالي.



افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33، ليمنح الأفاعي الأفضلية في الشوط الأول.



وضاعف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تقدم إنتر ميلان بهدف ثانٍ في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.



بهذه النتيجة يثأر إنتر ميلان من خسارته أمام روما بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.



ترتيب إنتر ميلان وروما:



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 63 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.