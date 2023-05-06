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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولى عالمياً.. انتشار ظاهرة «الصلع» في صفوف الجيش الإسرائيلي|ما الأسباب؟

صدى البلد

كشفت دراسة طبية حديثة عن انتشار ظاهرة "الصلع" بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل هي البلد الأكثر صلعًا في العالم، وفقا لما ذكرته موقع "واللا" العبري.

وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة، قالت الدراسة إن جنود جيش الاحتلال في إسرائيل يعيشون في واقع مشبع بالتوتر المستمر وأحيانًا القلق والاكتئاب ، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة نيران الكبد والمعدة وإرهاق الكلى والرئتين.

وبحسب الدراسة، فإن ظاهرة الصلع وتساقط الشعر ترجع أساسًا إلى ضعف الكلى والطاقة الصحية، مشيرة إلى أن هذين العضوين مسئولان عن شعر رأس وحيويتهما ستحافظ على رأس كامل من الشعر.

وأضافت الدراسة أن الجنود يعيشون ثلاث سنوات في ظروف قلة النوم ، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي غير متوازن ، ومشاعر القلق معظم الوقت، وذلك في سن مبكرة جدًا.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن انتحار ثلاثة جنود في جيش الاحتلال، ووفقا للمعطيات التي أوردتها "كان 11"، فإن المجندين انتحروا بسبب الاكتئاب والحالة النفسية السيئة.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات باستثمار المزيد من الموارد وإعداد الخطط للحد من حوادث الانتحار في صفوف الجيش.

كما ذكرت أن مسؤولين في جيش الاحتلال، يعتبرون أن نشر مثل هذه المعطيات من شأنها أن تشجع جنود على الإقدام على الانتحار إذا ما رصدوا تصاعد عمليات الانتحار في صفوف الجيش.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت «أن 14 جنديا إسرائيليا أقدموا على الانتحار خلال عام 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، في حصيلة هي الأعلى منذ 5 سنوات.

كما أقدم 11 جنديا إسرائيليا على الانتحار، في العام 2021، فيما سجلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بصفوف الجيش الإسرائيلي عام 2011، الذي انتحر خلاله 21 جنديا.

وأصدر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال العام الماضي، تعليمات بفتح خط ساخن للجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية.

فيما صدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على «زيادة اليقظة والاهتمام اللازم» لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود.

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