مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارتين بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب أمام مركز بني مزار في شمال المنيا، كما أصيب مزارع إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام قرية التوفيقية بسمالوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب المتفرع من الصحراوي الشرقي عند الكيلو 110 أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع عماد. ن 26 عاما وماجد. ن 35 عاما وتم نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه.

كما تلقي مأمور مركز شرطة سمالوط، بلاغا بانقلاب السيارة رقم 2449 بترعة الإبرهيمية، أمام قرية التوفيقية.

بانتقال الأجهزة الامنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة محمود. م. ص 30 عاما فلاح باشتباه كسر وسحجات وكدمات وتم نقله إلي المستشفي، تم انتشال السيارة من ترعة الإبراهيمية باستخدام الونش، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.