الفنان نايم.. سوء تنظيم يتسبب في مشكلة بين الصحفيين وشيبة وعبد الباسط

حدثت مشادات كبيرة اليوم في كواليس تصوير فيديو كليب أغنية أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ؛ بين الصحفيين وإدارة أعمال الثنائي.

وقام شيبة بترك الصحفيين لمدة تزيد عن خمس ساعات رغم الإتفاق المسبق على المقابلات الصحفية، إلا أن عبد الباسط حمودة وشيبة تجاهلا وسائل الإعلام لتحدث مشاكل بين الصحفيين وإدارة أعمالهم الذين ردوا علي الصحفيين "الفنان نايم".

طرح التريو الغنائي بعنوان "الصعايدة" الذي يجمع الثلاثة عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ وشيبة.

تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل منأاحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه.