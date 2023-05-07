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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

نادي بيراميدز
نادي بيراميدز

نشبت أزمة جديدة بين نادي بيراميدز الرياضي ورابطة الأندية المحترفة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وبعد مباراة كأس السوبر الذي خاضها الفريق الأول لكرة القدم أمام النادي الأهلي بالإمارات.

نادي بيراميدز 

أزمة نادي بيراميدز ورابطة الأندية

عبّر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن ضيقه الشديد من قرار رابطة الأندية المحترفة برفض طلب النادي تأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي والمحدد لها مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الرياضي أن النادي طلب حقًا مشروعًا بتأجيل مباراة الإسماعيلي بعد ما أنقذ سمعة الكرة المصرية وشارك رغم ضيق الوقت في مباراة السوبر بالإمارات أمام الأهلي، وبسبب التأخير في موعد عودته للقاهرة بسبب ظروف الطيران الخارجة عن إرادته والمسئول عنها اتحاد الكرة منظم مباراة السوبر بالإمارات.

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هل اتحاد الكرة هو المسئول؟

أوضح سعيد قائلا: "كيف يحجز لنا اتحاد الكرة طائرة العودة من الإمارات يوم الأحد ويطالبوننا أن نلعب مباراة الإسماعيلي يوم الثلاثاء، والخلط في خطاب الرابطة المرسل إلى نادينا واضح، حيث أرسلوا لنا خطابًا يتحدث عن مواجهة السوبر وكأنها مواجهة أفريقية أو عربية، ولم يضع المشرف على لجنة المسابقات عامر حسين في الاعتبار أي مسئولية وطنية تجاه نادي بيراميدز الذي أنقذ سمعة الكرة المصرية ووافق على المشاركة في السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك، وتجاهل معاناة الفريق في السفر من جنوب إفريقيا إلى القاهرة في رحلة تخطت 36 ساعة ثم إلى أبوظبي ولعب مباراة من 4 أشواط ثم العودة إلى القاهرة الأحد، وكأن لاعبي فريقنا ماكينات لا تستحق الراحة".

وأضاف سعيد: "بيراميدز غير مسئول تماما عن حجز رحلة العودة من الإمارات إلى القاهرة ولكن اتحاد الكرة والشركة الراعية هما من قررا عودة الفريق الأحد لظروف الطيران المتاحة لديهم وبالتالي ليس لنا دخل في الأمر ومن حق بيراميدز تأجيل المباراة".

نادي بيراميدز الرياضي 

التعنت ضد بيراميدز

وشدّد المدير الرياضي على أن الموضوع أصبح سخيفا في التعنت ضد بيراميدز وفي رفض جميع طلباته المشروعة، مع العلم أن النادي الأهلي لعب أقل 6 مباريات من باقي الأندية في الدوري حتى آخر جولة، وليس تأجيل مباراة الإسماعيلي لبيراميدز هو الذي سيؤدي لتعطيل الدوري، لأن المسابقة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو فما الداعي لضغط الأندية واللاعبين بهذه الصورة".

تفاصيل مبارة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

لجأت مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وهو ما حصل لأول مرة في تاريخ كأس السوبر المصري في أبوظبي.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 96 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد تدخل عنيف من محمد حمدي ضد محمود عبد المنعم "كهربا" داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة تألق حراس المرمى من الجانبين، حيث تصدى محمد الشناوي لعدة فرص خطيرة لـ بيراميدز، وأنقذ أحمد الشناوي مرمى فريقه من هجمات متتالية للاعبي الأهلي.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى ثلاثة، بعد كأس مصر والسوبر الإفريقي، ولا يزال يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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