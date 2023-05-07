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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. موعد عرض مسلسل السفاح لـ أحمد فهمي.. تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

حفل زفاف حسن شاكوش
حفل زفاف حسن شاكوش

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حسن شاكوش ومصطفى خاطر وأحمد فهمي.


تعرف على موعد عرض مسلسل السفاح لـ أحمد فهمي على شاهد

كشف النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد طرح مسلسله الجديد السفاح.

توفيت بحادث خيل.. شاهد|أبرز صور وصيفة ملكة جمال الكون التي أثارت الجدل


توفيت عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، والتي كانت تتميز بإطلالتها وجمالها .

تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها.. ماذا قالت؟

علقت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش ؛ على تداول صور زفافها من زوجها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي.


الفنان نايم.. سوء تنظيم يتسبب في مشكلة بين الصحفيين وشيبة وعبد الباسط

حدثت مشادات كبيرة اليوم في كواليس تصوير فيديو كليب أغنية أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ؛ بين الصحفيين وإدارة أعمال الثنائي.

بالفيديو ضربته ورميته من التروماي.. مصطفى خاطر يكشف موقفا طريفا مع محمد أنور قبل الشهرة


كشف النجم مصطفى خاطر موقفا طريفا مع الفنان محمد أنور قبل الشهرة أثناء تواجدهما في الجامعة.

حسن شاكوش مصطفى خاطر مسلسل السفاح ملكة جمال الكون

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