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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها.. ماذا قالت؟

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

علقت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش ؛ على تداول صور زفافها من زوجها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة حسن شاكوش عبر حسابها على ستورى انستجرام : حسن وابن أخته مطلعين أن ريم كانت ماشية غلط وبيعملوا أكونت فيك يُسئ لسمعتها وهي متجوزة، ده مش عيب ولا حرام.

 

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رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

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مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

 

واستكملت: عيب أوي يا حسن تشهر بمراتك عشان التريند دي لسه لحد دلوقتي مش راضية تتكلم عنك.

وأعادت ريم نشر ستوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وجاءت فيها: ريم كانت متجوزة من سنتين وانفصلت بعد سنة واتجوزت حسن بعدها بسنة وشهور ودا مش عيب.

وتداولت بعض المواقع صورا لريم طارق زوجة حسن شاكوش ، أثناء حفل زفافها من رجل أعمال يدعي أحمد خليل وصاحب توكيل سيارات.

الأمر الذي أخفته زوجه حسن شاكوش عنه، وما أحدث مشاكل  بينهما في الفترة الأخيرة.

الطلاق ملهوش سجدة

وعلقت الراقصة سلمي مجدي ، طليقة الفنان حسن شاكوش ، على مشكلته مع زوجته الحالية ريم طارق بعدما طردها خارج المنزل.

وقالت طليقة حسن شاكوش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : جماعة هو الطلاق ملوش ساجدة".

واستعانت زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- بمقطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، للرد على تعليق «شاكوش» الذي كتبه قبل ساعات. 

ونشرت زوجة حسن شاكوش -عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن عظمة جملتي «حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله».

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى. 

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور إنستجرام. 

 

حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش التريند ريم طارق

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