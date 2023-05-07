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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

اعادت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، نشر ستوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وجاءت فيها: ريم كانت متجوزة من سنتين وانفصلت بعد سنة واتجوزت حسن بعدها بسنة وشهور ودا مش عيب.

تداول بعض المواقع الصحفية صورا لريم طارق زوجة حسن شاكوش ، أثناء حفل زفافها من رجل أعمال يدعي أحمد خليل وصاحب توكيل سيارات.

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الأمر الذي أخفته زوجه حسن شاكوش عنه، وما أحدث مشاكل  بينهما في الفترة الأخيرة.

 

 

الطلاق ملهوش سجدة.. طليقة حسن شاكوش تسخر من خناقته مع زوجته وطردها.

سخرت الراقصة سلمي مجدي ، طليقة الفنان حسن شاكوش ، من مشكلته مع زوجته الحالية ريم طارق بعدما طردها خارج المنزل.

وعلقت طليقة حسن شاكوش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة : جماعة هو الطلاق ملوش ساجدة".

حسن شاكوش وزوجته

استعانت زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- بمقطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، للرد على تعليق «شاكوش» الذي كتبه قبل ساعات. 

ونشرت زوجة حسن شاكوش -عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن عظمة جملتي «حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله»

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى. 

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام. 

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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