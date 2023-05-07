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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

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ضربته ورميته من التروماي.. مصطفى خاطر يكشف موقفا طريفا مع محمد أنور قبل الشهرة

محمد انور وخاطر
محمد انور وخاطر

كشف النجم مصطفى خاطر موقفا طريفا مع الفنان محمد أنور قبل الشهرة أثناء تواجدهما في الجامعة.

قال مصطفى خاطر خلال ندوته في صدى البلد:" محمد أنور كان رزل، وكان عاوزني أخرج له مسرحية ".

تابع :" المسرحية كانت عبارة عن بطل وبطلة وكان أنور هو المتواجد فقط بدون بطلة فكنت أعتذر له عن إخراج المسرحية".

اختتم :" في مرة من المرات بسبب إلحاحه الشديد قمت بضربه وإلقائه من  التورماي".

 

 

مصطفى خاطر وكشف مستعجل:

أعرب النجم مصطفى خاطر، عن سعادته بنجاح مسلسل كشف مستعجل الذي عرض في شهر رمضان الماضي .

وقال مصطفى خاطر خلال ندوته في موقع صدى البلد:" مبسوط بمسلسل كشف مستعجل ، اول تجربة على منصة ثم بعد ذك تم عرضه على التلفاز فزاد من نسب مشاهداته"

وتابع :" الشخصية في كشف مستعجل جديدة عليا واول مرة اعملها ونجاحها بالطبع أسعدني للغاية ".

 

مصطفى خاطر والبيت بيتي:

كشف النجم مصطفى خاطر حقيقة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي خلال هذه الأيام .

وقال مصطفى خاطر في تصريح خاص لصدى البلد :" انه بالفعل بدأ التحضير للجزء الثاني من 

مسلسل البيت بيتي ويبدأ تصوير فيه بنهاية شهر مايو الجاري ".

 

مصطفي خاطر:

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، الفنان مصطفى خاطر، عبر برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد.

ورد الفنان مصطفى خاطر، باجابة مفاجئة على سؤال عن موقفه حال تلقيه عروض لـ3 أدوار في أعمال فنية مختلفة مسرح أو سينما أو منصات فأيهما يختار.

وقال الفنان مصطفى خاطر: غالبا هيوافق اعملهم مع بعض"، مضيفا ان تفضيله تقديم عمل عبر منصة الكترونية، مقارنة بالسينما والمسرح، لأن المنصة تزداد نجاحا والإقبال عليها في ازدياد والمستقبل لها لذلك يركز عليها .

ولفت الفنان مصطفى خاطر، إلى أن المسرح مختلف عن المسلسل، حيث الأول يمكن فيه الارتجال أما المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف، موضحا أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله .

واستطرد أنه فنان كوميدي وهذا تصنيفه في الساحة والناس تعرفت عليه من المسرح، موضحا أن الفنان الكوميدي يكون ذكيا مثل عادل إمام، الذي قدم كل أنواع الفن.

 

 

مصطفى خاطر محمد انور كشف مستعجل

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