توفيت بحادث خيل.. شاهد|أبرز صور وصيفة ملكة جمال الكون التي أثارت الجدل

توفيت عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، والتي كانت تتميز بإطلالتها وجمالها .

ونرصد أبرز صور لملكة جمال الكون قبل وفاتها بعد تعرضها لحادث خيل.

وفاة سيينا وير:

توفيت عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، التي وصلت إلى نهائي مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2022 ، عن عمر يناهز 23 عامًا.

وجاءت الوفاة بعد تعرض سيينا لحادث مأساوي أثناء ركوب الخيل في موطنها أستراليا. حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

كانت سيينا وير تمارس ركوب الخيل في Windsor Polo Grounds في أستراليا في 2 أبريل، عندما سقطت من على حصانها. وبحسب ما ورد تم وضعها على أجهزة الإنعاش لعدة أسابيع بسبب إصاباتها، تم مشاركة خبر وفاتها من قبل عائلتها الذين قالوا إنهم اتخذوا قرارًا بفصلها عن أجهزة الإنعاش.

جدير بالذكر أن سيينا وير كانت واحدة من 27 متسابقة نهائية في مسابقة ملكة جمال الكون الأسترالية لعام 2022. حصلت على درجة مزدوجة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس من جامعة سيدني. وصرحت سابقًا أنها تخطط للانتقال إلى المملكة المتحدة لمواصلة حياتها المهنية و"قضاء المزيد من الوقت مع أختها وابنة وابن أخيها وتوسيع شبكتها المهنية والاجتماعية.

كان لدى سيينا شغف دائم بركوب الخيل. كانت قد أخبرت مجلة جولد كوست "على الرغم من أنني عشت معظم حياتي في المدينة، إلا أنني لدي حب عميق لركوب الخيل. عائلتي ليست متأكدة تمامًا من مصدر هذا الشغف، لكنني أمارس ركوب الخيل منذ أن كنت في الثالثة من عمري ولا أستطيع تخيل حياتي بدون هذه الرياضة. أسافر إلى ريف سيدني مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للتدريب والمنافسة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز أو أستراليا كل أسبوعين.

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