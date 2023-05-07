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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض مسلسل السفاح لـ أحمد فهمي على شاهد

احمد فهمي
احمد فهمي

كشف النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد طرح مسلسله الجديد السفاح.

وقال أحمد فهمي ": المسلسل سيتم طرحه في بداية شهر 6 المقبل  على منصة شاهد ويحتوى على 8 حلقات".

السفاح:

 

كشف النجم أحمد فهمي، عن تفاصيل مسلسله الجديد "السفاح" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة.

وقال  “لست حزينا على عدم عرضه قبل رمضان وتأجيله؛ بالعكس كنت متخوفا من فكرة عرضه قبل رمضان”، معلقا "كان ممكن يتوه وسط بروموهات مسلسلات رمضان".

استكمل "المسلسل يدور حول سفاح الجيزة؛ وأتمني له النجاح، وأن ينال إعجاب الجمهور".

أحمد فهمي ومسلسل السفاح

يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل جديد يحمل اسم سفاح الجيزة، وهو عمل عبارة عن مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.

ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد الأصلية.

أحمد فهمي ومستر اكس:

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “مستر اكس”، تمهيدًا لعرضه في عيد الأضحى المبارك.

تصدر أحمد فهمي، أفيش الفيلم مرتديًا بدلة حمراء برفقة بغبغاء.

أعلن الفنان أحمد فهمي  أن موسم عيد الأضحى هو الموعد النهائى لعرض فيلمه الجديد"مستر إكس" فى السينمات.

وبدأ أحمد فهمي الترويج للفيلم من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه قائلا: موسم عيد الأضحى القادم.

 

احمد فهمي السفاح مستر اكس

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