مقدمو صباح البلد: الدولة تنحاز للفئات الأكثر احتياجا

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن الفئات الأكثر احتياجا، من أهم الفئات التي تهتم بها وتنحاز لها الدولة، لذا تتجه وزارة التضامن الإجتماعي لصرف تلك احتياجاتهم ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي" أنه تم زيادة المعاشات بقيمية 15% بداية من شهر أبريل الماضي.

وتابعت نهاد سمير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه بالكثير ضمن ملف الحماية الإجتماعية، وتطوير برامج الدعم والحماية الموجهة لهم.

صرف الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجا

وأشارت نهاد سمير إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي ستبدأ بصرف الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجا يوم 15 مايو القادم.